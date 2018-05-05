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aşkı

Alaçatı aşkı
İlk bebeğini kucağına almaya hazırlanan Şükran Ovalı'nın en büyük destekçisi kuşkusuz eşi Caner Erkin... Hamile eşinin üzerine titreyen Beşiktaşlı yıldız, önceki gün oyuncuyu Alaçatı'ya götürdü. Ünlü çift, burada hem tatil yapıyor hem de Erkin'in doğum hediyesi olarak eşine alacağı villa için emlakçı geziyor.

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  • 05 Mayıs 2018, Cumartesi
  • Gazete
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