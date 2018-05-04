ATV'nin çarşamba akşamlarına damga vuran dizisi 'Sen Anlat Karadeniz', geleneğini bozmadı. Reyting rekorları kıran dizi, önceki akşamki bölümüyle Tüm Kişiler'de yüzde 14.67 izlenme oranı ve yüzde 32.94 izlenme payı alarak 100 program arasında birinci oldu.
Zirvenin değişmeyen ismi 'Sen Anlat Karadeniz'in yeni bölüm etiketi olan 'gelyarim' de Twitter'a damga vurdu. Dizi, her zaman olduğu gibi Twitter Türkiye'nin en çok konuşulanlar listesinin başında yer aldı. Dizi, dünya trending topics listesinde 3. sıraya kadar yükseldi.
Nefes'le evleneceğini Kaleli Ailesi'ne açıklayan Tahir'e ağabeyi Mustafa, başta karşı çıksa da sonra ona destek oldu.
Zirvenin değişmeyen ismi 'Sen Anlat Karadeniz'in yeni bölüm etiketi olan 'gelyarim' de Twitter'a damga vurdu. Dizi, her zaman olduğu gibi Twitter Türkiye'nin en çok konuşulanlar listesinin başında yer aldı. Dizi, dünya trending topics listesinde 3. sıraya kadar yükseldi.
Nefes'le evleneceğini Kaleli Ailesi'ne açıklayan Tahir'e ağabeyi Mustafa, başta karşı çıksa da sonra ona destek oldu.
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