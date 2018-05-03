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'nın görenleri hayran bırakıyor

Bebek'te ile görüntülenen , "Almak için bir yıldır uğraşıyorum. Gittiğim her yerde arabama ilgi gösteriyorlar" dedi.

Oktay Kaynarcanın antika arabası görenleri hayran bırakıyor
Şu sıralar ATV ekranlarında yayınlanan Eşkiya Dünya'ya Hükümdar Olmaz'da boy gösteren , Bebek'te görüntülendi.

"BİR YILDIR UĞRAŞIYORUM"
Etrafı gazetecilerle sarılan ünlü oyuncu, muhabirlerin sorularını yanıtladı. Kaynarca, "Tesadüf denk getirdik, aldık. Bir yıldır uğraşıyorum. Yaz geldi. Biraz arabayı turlatalım diye çıktık, hava aldık" dedi.

"ARABAM YAKIŞIKLI"
Arabasına gittiği her yerde ilgi gösterildiğinden bahseden Kaynarca, "Arabam yakışıklı" diyerek espri yaptı. Oktay Kaynarca böyle görüntülendi;


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  • 03 Mayıs 2018, Perşembe 17:05
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