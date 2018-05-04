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Şarkılar ’ya

Şarkılar Larissa’ya
Sempatik çift Larissa ile Burak Gacemer'in aşkı herkesi imrendiriyor. Spor eğitmeni olan Burak Gacemer, Brezilyalı model eşi Larissa'yla paylaştığı bu neşeli kareye "Sen olmasan canım, ah bu çile çekilmez" notu düşerek romantikliğini konuşturdu.
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