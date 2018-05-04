Her zaman Açıkgöz!

Önceki hafta Beşiktaş'taki ofisine haciz memurları giden Hadise, yine uyanıklık yaptı. Alacaklıların dava açtığı popçu, iddiaya göre haciz memurlarının geleceğini öğrenince apar topar ofisi boşalttı. 200 bin liralık mobilyaları Maslak'taki bir depoya taşıdığı öne sürülen şarkıcı, icra memurlarının daha az mal tespiti yapmasına neden oldu. Ünlü popçu, 'Açıkgöz' olan soyadının hakkını da verdi. Bodrum'daki 'La Plaj' adlı mekanın mal sahibine olan 900 bin liralık borcunu ödemediği gerekçesiyle davalık olan Hadise, daha önce de uyanıklığını konuşturmuştu.
BU İLK DEĞİL!..
Mal sahibinin dava açtığı popçunun Türkiye'de üzerine kayıtlı hiçbir mülkünün olmadığı tespit edilmişti. Hatta bu iddialar karşısında abla Hülya Açıkgöz, "Hadise, benim işlettiğim plajda ücretli olarak sahneye çıkıyor" diyerek şaşırtmıştı...
BU İLK DEĞİL!..
Mal sahibinin dava açtığı popçunun Türkiye'de üzerine kayıtlı hiçbir mülkünün olmadığı tespit edilmişti. Hatta bu iddialar karşısında abla Hülya Açıkgöz, "Hadise, benim işlettiğim plajda ücretli olarak sahneye çıkıyor" diyerek şaşırtmıştı...
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