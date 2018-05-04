Çılgın Türk

Dünyanın en lezzetli mutfaklarından Türk mutfağının şöhreti, özellikle son yıllarda sınırları aştı. Hatta geçtiğimiz aylarda düzenlenen Oscar Ödülleri Töreni'nde dahi Hollywood'un ünlü yıldızlarına Adana kebap, kabak tatlısı ve içli köfte ikram edilmişti. Avrupa, Ortadoğu, ABD ve Latin Amerika ülkelerinde de arka arkaya açılan Türk restoranları, büyük ilgi görmeye başladı. Dillere destan mutfağımızın lezzetleri ise son olarak Miami'ye uzandı...
TÜRK KAHVESİ KEYFİ DE VAR
Adriana Lima, Elon Musk ve Roman Abramovich gibi dünyaca ünlü isimlerin uğrak mekanı olan Miami'deki Skorpios adlı restoran, geçtiğimiz aylarda Türk şef Erkan Özkaya'yı transfer etti. Mersin Üniversitesi mezunu olan ve yeteneğiyle Miami'deki bu lüks restoranın da dikkatini çeken Türk şef, ilk iş olarak mönüye el attı. Akdeniz ve özellikle Yunan ağırlıklı mönüye Türk yemeklerini ekleyen Erkan Özkaya, artık dünyaca ünlü yıldızlara ve işadamlarına baklavadan Türk kahvesine pideden gözlemeye kadar birçok eşsiz lezzetimizi tatma imkanı sunarak ülkemizin de tanıtımına katkı sağlıyor.
YILDIZLAR MEKANIN MÜDAVİMİ
Tesla'nın CEO'su Elon Musk, Amber Heard'le birlikteyken sık sık Skorpios'a gidiyordu.
Metin Hara aşkı sayesinde Türk lezzetlerini yakından tanıyan Adriana Lima da sık sık mekana gidip Türk yemeklerini yiyor.
TÜRK KAHVESİ KEYFİ DE VAR
Adriana Lima, Elon Musk ve Roman Abramovich gibi dünyaca ünlü isimlerin uğrak mekanı olan Miami'deki Skorpios adlı restoran, geçtiğimiz aylarda Türk şef Erkan Özkaya'yı transfer etti. Mersin Üniversitesi mezunu olan ve yeteneğiyle Miami'deki bu lüks restoranın da dikkatini çeken Türk şef, ilk iş olarak mönüye el attı. Akdeniz ve özellikle Yunan ağırlıklı mönüye Türk yemeklerini ekleyen Erkan Özkaya, artık dünyaca ünlü yıldızlara ve işadamlarına baklavadan Türk kahvesine pideden gözlemeye kadar birçok eşsiz lezzetimizi tatma imkanı sunarak ülkemizin de tanıtımına katkı sağlıyor.
YILDIZLAR MEKANIN MÜDAVİMİ
Tesla'nın CEO'su Elon Musk, Amber Heard'le birlikteyken sık sık Skorpios'a gidiyordu.
Metin Hara aşkı sayesinde Türk lezzetlerini yakından tanıyan Adriana Lima da sık sık mekana gidip Türk yemeklerini yiyor.
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