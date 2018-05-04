Çantadan kavga çıktı!

Önceki akşam Ritz Carlton'daki '7. Fashion TV Moda Ödülleri'ne Deniz Akkaya ile fotoğrafçı Nihat Odabaşı'nın gerginliği damga vurdu. Sunucu Akkaya, Odabaşı'nın 'En İyi Klip Yönetmeni' ödülünü anons etmek yerine görevi partnerine devretti. Odabaşı, ardından instagram'da Akkaya için "Keşke için de dışın gibi güzel olsaydı! Ah be kadın!" diye yazdı. Akkaya da sosyal medyada ünlü fotoğrafçı için şu sert sözleri sarf etti:
KAST ETTİĞİ GÜLBEN Mİ?
"Nihat Bey'le güzel işlere imza attık. Ancak kendisi bir anda müzik sektörüne geçiş yaptı ve sesi kendi kadar olan bir kadın şarkıcının peşine takıldı. Duruşuna ters bir kişiyle arkadaşlık yapan Odabaşı'ya 'Dostum sen sanatçısın. İkinci sınıf bir uvertürün çantacısı değil' diye mesaj attım. 'Sözde dostum', bu mesajı o şahsa göstermiş. Ama dostlar sır tutar." İddialara göre de Akkaya'nın kast ettiği sanatçı ise Gülben Ergen…
Akkaya, Odabaşı'nı ismini vermediği bir şarkıcının çantacısı olmakla suçladı.
Akkaya ile Odabaşı'nın gerginliğinin gölgesinde geçen gecede Tülin Şahin ile İvana Sert de vardı. Şahin, gecede iki ödül birden aldı.
DOĞAN SAVAŞ
KAST ETTİĞİ GÜLBEN Mİ?
"Nihat Bey'le güzel işlere imza attık. Ancak kendisi bir anda müzik sektörüne geçiş yaptı ve sesi kendi kadar olan bir kadın şarkıcının peşine takıldı. Duruşuna ters bir kişiyle arkadaşlık yapan Odabaşı'ya 'Dostum sen sanatçısın. İkinci sınıf bir uvertürün çantacısı değil' diye mesaj attım. 'Sözde dostum', bu mesajı o şahsa göstermiş. Ama dostlar sır tutar." İddialara göre de Akkaya'nın kast ettiği sanatçı ise Gülben Ergen…
Akkaya, Odabaşı'nı ismini vermediği bir şarkıcının çantacısı olmakla suçladı.
Akkaya ile Odabaşı'nın gerginliğinin gölgesinde geçen gecede Tülin Şahin ile İvana Sert de vardı. Şahin, gecede iki ödül birden aldı.
DOĞAN SAVAŞ
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