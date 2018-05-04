Çantadan kavga çıktı!

GÜLBEN

akşam RitzCarlton'dakiile fotoğrafçıgerginliği damga vurdu. SunucuAkkaya, Odabaşı'nınödülünü anons etmekyerine görevi partnerine devretti.Odabaşı, ardından instagram'daAkkaya içindiye yazdı. Akkaya da sosyalmedyada ünlü fotoğrafçı için şu sertsözleri sarf etti:'Dostumsen sanatçısın. İkinci sınıf biruvertürün çantacısı değil'diye mesaj attım.İddialara göre deAkkaya'nın kast ettiğiAkkaya, Odabaşı'nı ismini vermediği bir şarkıcının çantacısı olmakla suçladı.Akkaya ile Odabaşı'nın gerginliğinin gölgesinde geçen gecede Tülin Şahin ile İvana Sert de vardı. Şahin, gecede iki ödül birden aldı.