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için buluştular

ÇABA için buluştular
Sanat ve sosyetenin ünlü isimleri önceki gün ÇABA Derneği yararına gerçekleştirilen kermeste bir araya geldi. Four Seasons Hotel Bosphorus'taki kermese katılanlar gençlerin eğitimi için satışa sunulan ürünlere yoğun ilgi gösterdi.
Bu yıl 9.'su gerçekleştirilen kermeste 130'u aşkın markanın standı kuruldu. ünlü akınına uğrayan kermesten elde edilecek gelirin tamamı, Elazığ'da yapımı devam eden 16 derslikli İlkokulu'nun inşaatına aktarılacak.



Ilıcalı, kızı Melisa ile kermesteydi.
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