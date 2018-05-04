ÇABA için buluştular

Sanat ve sosyetenin ünlü isimleri önceki gün ÇABA Derneği yararına gerçekleştirilen kermeste bir araya geldi. Four Seasons Hotel Bosphorus'taki kermese katılanlar gençlerin eğitimi için satışa sunulan ürünlere yoğun ilgi gösterdi.
Bu yıl 9.'su gerçekleştirilen kermeste 130'u aşkın markanın standı kuruldu. ünlü akınına uğrayan kermesten elde edilecek gelirin tamamı, Elazığ'da yapımı devam eden 16 derslikli ÇABA İlkokulu'nun inşaatına aktarılacak.
Şeyma Subaşı Ilıcalı, kızı Melisa ile kermesteydi.
Bu yıl 9.'su gerçekleştirilen kermeste 130'u aşkın markanın standı kuruldu. ünlü akınına uğrayan kermesten elde edilecek gelirin tamamı, Elazığ'da yapımı devam eden 16 derslikli ÇABA İlkokulu'nun inşaatına aktarılacak.
Şeyma Subaşı Ilıcalı, kızı Melisa ile kermesteydi.
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