Boşanma bereketi

Kendisini Edvina Sponza ile aldattığını iddia ettiği İbrahim Kutluay'la 4 ay önce boşanan Demet Şener'e ayrılık bereketli geldi. İbo'dan boşanmak için 6 milyon lira tazminat talep eden ancak 1 milyon 350 bin lira alan Şener, şimdi de reklam çekimleri ve televizyon programları sayesinde cebini doldurmaya hazırlanıyor. Önceki akşam bir davete katılan eski manken, kendisine tekliflerin yağdığını söyleyerek yıllar sonra podyumlara döneceğinin sinyalini verdi. Şener ekledi: "Her zaman değil ama zaman zaman özel defilelerde beni görebilirsiniz. İşler konusunda kafam çok karışık. Güzel teklifler geliyor. Ben de değerlendirip karar vereceğim. Oyunculuk ve sunuculuk yapabilirim." Şener, ekledi:
YÜKSEK ÜCRET İSTİYOR
"İnsanlar artık benim daha net çalışabileceğimi bildiği için teklif etmeye başladı. Evliyken 'Demet, nasıl olsa yapmaz. Demet, nasılsa bıraktı bu işleri' diye düşündükleri için bu kadar teklif gelmiyordu." Bu arada 41 yaşındaki Şener'in yapımcı ve organizatörlerden dudak uçuklatan ücretler talep ettiği de konuşulanlar arasında…
Şener ile Kutluay'ın 11 yıllık evliliğinin Edvina Sponza nedeniyle bittiği iddia ediliyor. Şener, hatta Sponza'ya ikinci kadın davası da açıp 500 bin lira tazminat talep etmişti.
DOĞAN SAVAŞ
YÜKSEK ÜCRET İSTİYOR
"İnsanlar artık benim daha net çalışabileceğimi bildiği için teklif etmeye başladı. Evliyken 'Demet, nasıl olsa yapmaz. Demet, nasılsa bıraktı bu işleri' diye düşündükleri için bu kadar teklif gelmiyordu." Bu arada 41 yaşındaki Şener'in yapımcı ve organizatörlerden dudak uçuklatan ücretler talep ettiği de konuşulanlar arasında…
Şener ile Kutluay'ın 11 yıllık evliliğinin Edvina Sponza nedeniyle bittiği iddia ediliyor. Şener, hatta Sponza'ya ikinci kadın davası da açıp 500 bin lira tazminat talep etmişti.
DOĞAN SAVAŞ
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