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’da evleniyor

Batum’da evleniyor
Ünlü sanatçı Deniz Seki, önceki akşam Gürcistan'ın Batum kentindeki Sheraton Otel'de hayranlarına unutulmaz bir müzik ziyafeti sundu. İlk kez sahne aldığı Batum'da 3 gün tatil yapan güzel şarkıcı, kente şu sözleriyle övgüler yağdırdı:
"İlk kez geldiğim 'u gezmeye doyamadım. Gürcü mutfağından lezzetleri denedim. İklimi ve sahili mükemmel. Bu şehri çok sevdim. Hatta güzel bir ev almayı bile düşünüyorum."
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