Batum’da evleniyor

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Ü
nlü
sanatçı
Deniz Seki,
önceki akşam
Gürcistan'ın Batum
kentindeki Sheraton
Otel'de hayranlarına
unutulmaz bir müzik
ziyafeti sundu. İlk kez
sahne aldığı
Batum'da 3 gün
tatil yapan
güzel şarkıcı, kente
şu sözleriyle övgüler
yağdırdı:
"İlk
kez geldiğim
Batum
'u gezmeye
doyamadım. Gürcü
mutfağından lezzetleri
denedim.
İklimi ve sahili mükemmel. Bu şehri çok sevdim. Hatta güzel bir ev almayı bile düşünüyorum."
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