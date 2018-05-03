



Amasyalı, 22 yıllık sinema ve tiyatro oyuncusu 65 yaşındaki Yakup Yavru, memleketinde kendisi için mezar yeri satın aldı.

35 BİN TL VERDİ

Mermer ve taştan 35 bin lira harcayarak, mezar yaptıran Yakup Yavru, Amasya ziyaretinde henüz tamamlanmayan kabrine uğradı. Mezarın arkasındaki duvara 5 ayrı göz yaptıran Yakup Yavru, oynadığı dizi ve filmlerden hazırlattığı fotoğraflarının öldükten sonra buralara asılmasını istedi. Yakup Yavru, mezarının etrafına da çam fidanları diktirdi.