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Yol Durumu
  1. Nihat Odabaşı'ndan Deniz Akkaya'ya sert sözler!

Oyuncu : Mezara baktıkça ölesim geliyor

, "Yerimi çok beğendim. Hemen ölesin geliyor. Kendime göre, hayırlı bir şey yaptığıma inanıyorum" dedi.



lı, 22 yıllık sinema ve tiyatro oyuncusu 65 yaşındaki , memleketinde kendisi için mezar yeri satın aldı.

35 BİN TL VERDİ
Mermer ve taştan 35 bin lira harcayarak, mezar yaptıran Yakup Yavru, Amasya ziyaretinde henüz tamamlanmayan kabrine uğradı. Mezarın arkasındaki duvara 5 ayrı göz yaptıran Yakup Yavru, oynadığı dizi ve filmlerden hazırlattığı fotoğraflarının öldükten sonra buralara asılmasını istedi. Yakup Yavru, mezarının etrafına da çam fidanları diktirdi.

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  • 03 Mayıs 2018, Perşembe 16:01
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