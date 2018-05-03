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tan plaja!

Nikahtan plaja!
Victoria's Secret'in müslüman modeli Shanina Shaik'in geçtiğimiz gün Bahamalar'da DJ Ruckus ile bir ömür mutluluğa 'Evet' dediği töreninden fotoğraflar ortaya çıktı. 27 yaşındaki Avustralyalı model düğününde; baştan aşağı dantel işlemeli ve transparan bir gelinlik giydi. Ralph & Russo imzalı gelinliğiyle göz kamaştıran , Lorraine Schwartz imzalı mücevherleriyle de dikkat çekti. Çiçeği burnunda gelin, önceki gün ise eşiyle Miami'de objektiflere takıldı. Güzel model, mutluluğunu "İyi ki beni seçti ve iyi ki bu adamla evlendim" diyerek dile getirdi.

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  • 03 Mayıs 2018, Perşembe
  • Gazete
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