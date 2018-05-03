Victoria's Secret'in müslüman modeli Shanina Shaik'in geçtiğimiz gün Bahamalar'da DJ Ruckus ile bir ömür mutluluğa 'Evet' dediği düğün töreninden fotoğraflar ortaya çıktı. 27 yaşındaki Avustralyalı model düğününde; baştan aşağı dantel işlemeli ve transparan bir gelinlik giydi. Ralph & Russo imzalı gelinliğiyle göz kamaştıran Shanina Shaik, Lorraine Schwartz imzalı mücevherleriyle de dikkat çekti. Çiçeği burnunda gelin, önceki gün ise eşiyle Miami'de objektiflere takıldı. Güzel model, mutluluğunu "İyi ki beni seçti ve iyi ki bu adamla evlendim" diyerek dile getirdi.
Nikahtan plaja!
Etiketler: Shanina Shaik , düğün , nikah , DJ Ruckus
- 03 Mayıs 2018, Perşembe
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.