Milyar dolarlık Bodrum

Henüz yaz gelmedi ama Bodrum tatil sezonuna hızlı başladı... Geçtiğimiz günlerde dünyaca ünlü model Kate Moss, müdavimi olduğu detoks merkezinde zayıflamak ve arınmak için Türkbükü'ne gelmişti. 80 milyon dolarlık geliriyle moda dünyasının en çok kazanan isimlerinden Moss, halen Türkiye'de keyif çatarken bu kez de dünyaca ünlü iki işadamı Bodrum'a demir attı. Hollandalı yatırımcı Marcel Boekhoorn, 52 metrelik ve değeri 30 milyon dolar olan 'Deniki' isimli süper lüks yatıyla Turgutreis'teki marinaya demirledi. Toplam serveti 1 milyar 500 milyon dolar olan dünyaca ünlü işadamının hemen ardından da Turgutreis'te bir başka bir yüzen saray göründü... 'Unicorn' isimli 54 metrelik yatın sahibi ise yine Hollandalı işadamı Frank Zweegers çıktı. Toplam serveti 500 milyon dolar olan ünlü işadamı, 45 milyon dolarlık teknesiyle şimdilerde Bodrum'un tadını çıkartıyor. İki işadamının toplam servetlerinin 2 milyar doları bulduğu düşünülürse sezona servetlik bir başlangıç yapan Bodrum, bu yaz daha birçok milyardere evsahipliği yapacak.
52 METRELİK YÜZEN SARAY
Boekhoorn'un yatı Deniki şu an Bodrum'da demirli.
Marcel Boekhoorn, Bodrum'a uzun süredir aşk yaşadığı Hind Laroussi ile birlikte geldi.
52 METRELİK YÜZEN SARAY
Boekhoorn'un yatı Deniki şu an Bodrum'da demirli.
Marcel Boekhoorn, Bodrum'a uzun süredir aşk yaşadığı Hind Laroussi ile birlikte geldi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.