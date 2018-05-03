Yine Ayla yine ödül

Amerika'daki Richmond Uluslararası Film ve Müzik Festivali'nde Ayla'ya iki ödül birden geldi. 35'ten fazla ülkeden 150 filmin katıldığı festivalde Can Ulkay, 'En İyi Yönetmen' seçildi. Filmin minik oyuncusu Kim Seol ise 'Yükselen Yıldız' seçilerek bir kez daha göğsümüzü kabarttı..
Etiketler: Ayla , ödül , İsmail Hacıoğlu , Ayla Filmi
- 03 Mayıs 2018, Perşembe
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.