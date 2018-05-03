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Yine yine

Yine Ayla yine ödül
Amerika'daki Richmond Uluslararası Film ve Müzik Festivali'nde Ayla'ya iki ödül birden geldi. 35'ten fazla ülkeden 150 filmin katıldığı festivalde Can Ulkay, 'En İyi Yönetmen' seçildi. Filmin minik oyuncusu Kim Seol ise 'Yükselen Yıldız' seçilerek bir kez daha göğsümüzü kabarttı..
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  • 03 Mayıs 2018, Perşembe
  • Gazete
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