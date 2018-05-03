Davıd ile Victoria Beckham'ın büyük oğulları Brooklyn, babasının izinden gitti... 19 yaşındaki delikanlı, gönlünü dansçı Lexy Panterra'ya kaptırdı. Uzun süre ABD'li aktris Chloe Grace Mortez ile aşk yaşayan Brookly Beckham'ın yeni aşkının mesleği, "Genç adam da tıpkı babası gibi dansçı sevgili buldu" dedirtti. Bilindiği gibi Victoria Beckham, evlendiği sırada dansçı ve şarkıcıydı.
Babasının izinden
Etiketler: Victoria Beckham , Lexy Panterra , Chloe Grace Mortez
- 03 Mayıs 2018, Perşembe
- Gazete
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