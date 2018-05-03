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  1. J-LO'dan itiraf

Babasının izinden

Babasının izinden
Davıd ile Victoria Beckham'ın büyük oğulları Brooklyn, babasının izinden gitti... 19 yaşındaki delikanlı, gönlünü dansçı Lexy Panterra'ya kaptırdı. Uzun süre ABD'li aktris Chloe Grace Mortez ile aşk yaşayan Brookly Beckham'ın yeni aşkının mesleği, "Genç adam da tıpkı babası gibi dansçı sevgili buldu" dedirtti. Bilindiği gibi Victoria Beckham, evlendiği sırada dansçı ve şarkıcıydı.
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  • 03 Mayıs 2018, Perşembe
  • Gazete
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