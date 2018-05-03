El ele gezinti

; 33 / 20 29 / 15 27 / 10 19 / 5 28 / 13 31 / 14 28 / 13 29 / 20 18 / 5 28 / 14 33 / 17 30 / 11 23 / 11 26 / 9 21 / 6 31 / 14 22 / 11 15 / 8 27 / 9 27 / 11 27 / 13 27 / 15 28 / 10 27 / 11 30 / 15 26 / 10 26 / 13 29 / 12 25 / 11 25 / 12 19 / 7 29 / 13 28 / 14 21 / 14 24 / 8 17 / 11 31 / 17 25 / 11 25 / 9 30 / 21 23 / 13 32 / 19 27 / 16 31 / 13 26 / 11 18 / 5 27 / 8 26 / 9 28 / 12 29 / 12 26 / 10 30 / 18 28 / 14 27 / 12 27 / 9 24 / 13 33 / 17 23 / 16 30 / 13 20 / 10 23 / 11 25 / 10 20 / 13 32 / 17 21 / 14 27 / 13 19 / 13 24 / 14 18 / 12 23 / 9 31 / 16 19 / 14 20 / 11 28 / 12 21 / 14 25 / 10 28 / 11 16 / 7 23 / 14 24 / 9 16 / 12 Ünlü
oyuncu Burak Hakkı,
önceki
gün Yunan nişanlısı Hara Pappa
ile Bebek'te
objektiflere
takıldı. Bu
yaz evlenmeyi
planlayan ikili, liseli aşıklar gibi el eleydi. Aydın HAMZA
kalan karakter 1000
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