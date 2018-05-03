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El ele gezinti

El ele gezinti
Ünlü oyuncu Burak Hakkı, önceki gün Yunan nişanlısı Hara Pappa ile Bebek'te objektiflere takıldı. Bu yaz evlenmeyi planlayan ikili, liseli aşıklar gibi el eleydi.

Aydın HAMZA
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  • 03 Mayıs 2018, Perşembe
  • Gazete
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