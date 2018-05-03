Dersimiz: İnsanlık

Yakışıklı oyuncu Murat Yıldırım'dan kapris yapıp hayranlarıyla arasına mesafe koyan sanat dünyasının ünlü isimlerine ders niteliğinde açıklama... atv'nin fenomen yarışması 'Kim Milyoner Olmak İster?'in başarılı sunucusu, önceki gün Faslı eşi İmane Elbani ile Etiler'de objektiflere yansıdı. Arap hayranları Nişantaşı'ndaki evinin önünde gece gündüz nöbet tuttuğu için 1 buçuk yıllık eşiyle Acarkent'e taşındığı iddia edilen ünlü oyuncu, haberler hakkında ilk kez konuştu. Acarkent'ten 16 milyon liraya villa aldığını doğrulayan Yıldırım, hayranlarından kaçmak için taşındığı iddiasını ise şu sözlerle yalanladı:
'EŞİM DE ARAP'
"Ev aldığımız doğru. Eşime hediye olarak aldım. Fakat Arap hayranlardan dolayı eski evimizden ayrıldığımız kısmı yanlış. Eşimin de Arap olduğunu hatırlatmak isterim. Bizi sevenler ve destekleyenler her zaman baş tacıdır. Sadece daha büyük bir eve geçmek istedik.'' Şöhreti Türkiye sınırlarını aşan Yıldırım'ın bu sözleri "Murat'tan ünlülere insanlık dersi" dedirtti.
Yıldırım, hayranlarına karşı sergilediği mütevazı tavırlarıyla da takdir topluyor.
Yıldırım, rol aldığı projelerin yanı sıra Faslı eşi sayesinde de Ortadoğu'da çok popüler...
AYDIN HAMZA
'EŞİM DE ARAP'
"Ev aldığımız doğru. Eşime hediye olarak aldım. Fakat Arap hayranlardan dolayı eski evimizden ayrıldığımız kısmı yanlış. Eşimin de Arap olduğunu hatırlatmak isterim. Bizi sevenler ve destekleyenler her zaman baş tacıdır. Sadece daha büyük bir eve geçmek istedik.'' Şöhreti Türkiye sınırlarını aşan Yıldırım'ın bu sözleri "Murat'tan ünlülere insanlık dersi" dedirtti.
Yıldırım, hayranlarına karşı sergilediği mütevazı tavırlarıyla da takdir topluyor.
Yıldırım, rol aldığı projelerin yanı sıra Faslı eşi sayesinde de Ortadoğu'da çok popüler...
AYDIN HAMZA
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