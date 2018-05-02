Tolga Sarıtaş ile Ebru Şahin eğlence çıkışı görüntülendi

Aybüke Pusat'tan ayrılan Tolga Sarıtaş, önceki gece başka bir meslektaşıyla objektiflere takıldı. Yakışıklı oyuncu, kendisi gibi oyuncu olan Ebru Şahin'le Emirgan'daki bir mekânda sabahın ilk ışıklarına kadar eğlendi.
Habertürk'ün haberine göre, bir süredir flört ettikleri öğrenilen ikili, mekândan çağırdıkları taksiyle birlikte ayrıldı.
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