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Tolga Sarıtaş ile Ebru Şahin eğlence çıkışı görüntülendi

Yakışıklı oyuncu Tolga Sarıtaş meslektaşı Ebru Şahin'le eğlence çıkışı görüntülendi. Sarıtaş ile Şahin'in bir süredir beraber oldukları öğrenildi

Böyle yakalandılar! Şaşırtan yakınlaşma

Aybüke Pusat'tan ayrılan Tolga Sarıtaş, önceki gece başka bir meslektaşıyla objektiflere takıldı. Yakışıklı oyuncu, kendisi gibi oyuncu olan Ebru Şahin'le Emirgan'daki bir mekânda sabahın ilk ışıklarına kadar eğlendi.

Habertürk'ün haberine göre, bir süredir flört ettikleri öğrenilen ikili, mekândan çağırdıkları taksiyle birlikte ayrıldı.

  • 02 Mayıs 2018, Çarşamba 13:45
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