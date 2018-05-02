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'den eleştirilere dan cevap

Şarkıcı hesabından yaptığı paylaşımla, hakkında yapılan eleştirel haberleri kınadı.

Aleyna Tilki: Aptalca özgürüm

Reşit olmadan içkili mekanlarda sahne aldığı için gündemine oturan ve alınan resmi kararla 18 yaşına girene kadar içkili mekanlarda sahne alması yasaklanan geride bıraktığımız ay 18 yaşına girdi. Arkadaşları ve ailesiyle birlikte yaptığı kutlamanın ertesi günü Bostancı'da konser veren Tilki çok sayıda genç hayranı olan bir şarkıcı…

ALEYNA'DAN ÖZGÜRLÜK YORUMU
hesabını aktif olarak kullanan ancak zaman zaman yaptığı çıkışlarla insanların tepkisini çeken Aleyna Tilki, eleştiri alan yorumlarıyla ilgili olarak şaşırtıcı bir açıklamada bulundu. Hakkında 'Aptalca' eleştiriler yaptığı şeklinde haberler yazıldığını söyleyen Tilki şu çıkışı yaptı: "Eleştiri dünyasında, sizin tabirinizle aptalca, bulunduğum her alanda özgürüm. Evet aptalca özgürüm! Özgürlüğüme dil uzatıldıkça, özgürlük için daha da cesur oluyorum. ÖLDÜREMEYEN, GÜÇLENDİRİR"

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  • 02 Mayıs 2018, Çarşamba 13:40
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