



Oyuncu Burcu Biricik ve eşi Emre Yetkin tatil için Çanakkale'yi seçti. Kaz Dağları'na giden ikili yolda kaza geçirdi. Motosikletten düşen Emre Yetkin hastaneye kaldırıldı. Yetkin'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.