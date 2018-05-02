Oyuncu Burcu Biricik ve eşi Emre Yetkin tatil için Çanakkale'yi seçti. Kaz Dağları'na giden ikili yolda kaza geçirdi. Motosikletten düşen Emre Yetkin hastaneye kaldırıldı. Yetkin'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Burcu Biricik ve eşi Emre Yetkin kaza geçirdi
Burcu Biricik ve eşi Emre Yetkin, Kaz Dağları'nda kaza geçirdi.
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