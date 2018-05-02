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Yol Durumu
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ve eşi Emre Yetkin geçirdi

ve eşi Emre Yetkin, 'nda geçirdi.



Oyuncu ve eşi Emre Yetkin tatil için 'yi seçti. 'na giden ikili yolda geçirdi. Motosikletten düşen Emre Yetkin hastaneye kaldırıldı. Yetkin'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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  • 02 Mayıs 2018, Çarşamba 16:15
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