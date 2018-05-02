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  1. Nihat Hatipoğlu’ndan Alişan ile Buse Varol’a tavsiye

ile boşandı ama aralarındaki aşk bitmedi

Ünlü çift ile 5 ay önce evliliklerine son vermişti. Ayrı geçen zamana rağmen çiftin arasındaki aşk sona ermedi.

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  • 02 Mayıs 2018, Çarşamba 11:12
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