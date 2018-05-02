Ünlü çift Yeliz Şar ile Tolga Güleç 5 ay önce evliliklerine son vermişti. Ayrı geçen zamana rağmen çiftin arasındaki aşk sona ermedi.
Tolga Güleç ile Yeliz Şar boşandı ama aralarındaki aşk bitmedi
Etiketler: Tolga Güleç , Yeliz Şar , Instagram
Ünlü çift Yeliz Şar ile Tolga Güleç 5 ay önce evliliklerine son vermişti. Ayrı geçen zamana rağmen çiftin arasındaki aşk sona ermedi.
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