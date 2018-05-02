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yı salladı!

Popçu 'in çiçekli bir giyerek çektirdiği fotoğraf, kullanıcılarının diline düştü.

Hande Yener sosyal medyayı salladı!

Mart ayında Mercedes Benz Fashion Week kapsamında Miin by Kadir Kılıç defilesine çıkan , dün de instagram hesabından modacıya ait bir tasarım paylaştı.

Görünüş itibariyle muşambayı andıran kumaşa sahip ve yapma plastik güllerle tasarlanan capri , Yener'in çok sayıda takipçisi tarafından beğenilmedi.

Bir kullanıcı, "Muşambaya 10 tane yapma gülle ben de yaparım" yorumunu yazdı. Hande Yener, söz konusu yoruma, "İşte keşke aklını çalıştırsan başkalarından önce" cevabını verdi.

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  • 02 Mayıs 2018, Çarşamba 13:38
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