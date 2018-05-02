Hande Yener sosyal medyayı salladı!

Mart ayında Mercedes Benz Fashion Week kapsamında Miin by Kadir Kılıç defilesine çıkan Hande Yener, dün de instagram hesabından modacıya ait bir tasarım paylaştı.

Görünüş itibariyle muşambayı andıran kumaşa sahip ve yapma plastik güllerle tasarlanan capri tulum, Yener'in çok sayıda takipçisi tarafından beğenilmedi.





Bir kullanıcı, "Muşambaya 10 tane yapma gülle ben de yaparım" yorumunu yazdı. Hande Yener, söz konusu yoruma, "İşte keşke aklını çalıştırsan başkalarından önce" cevabını verdi.