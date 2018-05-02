Çak bi beşlik

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Sinem Kobal, eşi Kenan İmirzalıoğlu'nun
doğum günü
hediyesi olan köpeği Çiko
ile
önceki gün renkli
pozlara imza attı.
Güzel oyuncu,
'kalbimdekipatiler.
com' sitesi için
verdiği röportajın
çekimlerinde pug cinsi köpeğiyle
eğlenceli anlar
yaşayıp Çiko'ya
adeta "Çak bir beşlik"
der gibiydi.
Kobal, ikinci bir köpeği de sahiplenmeyi
düşünüyor...
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