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bi beşlik

Çak bi beşlik
Sinem Kobal, eşi Kenan İmirzalıoğlu'nun doğum günü hediyesi olan köpeği Çiko ile önceki gün renkli pozlara imza attı. Güzel oyuncu, 'kalbimdekipatiler. com' sitesi için verdiği röportajın çekimlerinde pug cinsi köpeğiyle eğlenceli anlar yaşayıp Çiko'ya adeta "Çak bir beşlik" der gibiydi. Kobal, ikinci bir köpeği de sahiplenmeyi düşünüyor...
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  • 02 Mayıs 2018, Çarşamba
  • Gazete
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