Bir süredir aşk yaşadıkları konuşulan Cem Yılmaz ve Defne Samyeli, önceki akşam ünlü komedyenin Levent'te bulunan evinde bir araya geldi.
Cem Yılmaz Defne Samyeli'yi sabaha kadar misafir etti
Geçtiğimiz günlerde aşk yaşadıkları konuşulan Defne Samyeli ve Cem Yılmaz, ünlü komedye'nin Levent'teki evinde sabahladı.
Bir süredir aşk yaşadıkları konuşulan Cem Yılmaz ve Defne Samyeli, önceki akşam ünlü komedyenin Levent'te bulunan evinde bir araya geldi.
Etiketler: Cem Yılmaz , Defne Samyeli
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