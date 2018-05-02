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'yi sabaha kadar misafir etti

Geçtiğimiz günlerde aşk yaşadıkları konuşulan ve , ünlü komedye'nin Levent'teki evinde sabahladı.



Bir süredir aşk yaşadıkları konuşulan ve , önceki akşam ünlü komedyenin Levent'te bulunan evinde bir araya geldi.
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  • 02 Mayıs 2018, Çarşamba 16:25
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