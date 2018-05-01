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Ünlü müzisyen 'deki evinde ölü bulundu

'de yalnız başına yaşadığı evinde ölü bulunan müzisyen 66 yaşındaydı.

Ünlü müzisyen Galip Kayıhan evinde ölü bulundu

Çok sayıda ünlü şarkıda imzası olan müzisyen 'ın vefat haberini şarkıcı şu sözlerle duyurdu: "Değerli müzisyen Galip Kayıhan'ı, dün yalnız yaşadığı 'deki evinde geçirdiği kalp krizi sonunda kaybettik. İki gündür kendisinden haber alamayan oğlu ve yakınları, değerli müzisyen dostumuzun vefat ettiğini evi açtıklarında anlamışlar. Kayıhan'ın cenazesi, 1 Mayıs 2018 Salı günü öğle namazı sonrası, Yeşilyurt Camii'nden kaldırılacak ve Kilyos Mezarlığı'nda defnedilecektir" Galip Kayıhan, 'ten Ciguli'ye kadar çok sayıda sanatçının albümlerini de piyasaya çıkararak, meşhu olmalarına katkıda bulunmuştu.

GALİP KAYIHAN KİMDİR?
1952 yılında 'da dünyaya gelen müzisyen Galip Kayıhan, Samsun Maarif Kolejini ve daha sonra ise Yüksek Turizm ve Öğretmenlik okulunu bitirdi. Profesyonel olarak Edip Akbayram ve Dostlar, Cem karaca Derviş ve Marşandiz grupları ile çalıştı. Ünlü Destan grubunu da kuran Kayıhan, kendi rock albümünü yeni bitirmişti. , Burcu Güneş, Ciguli, gibi ünlü isimlerle de çalıştı.

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  • 01 Mayıs 2018, Salı 12:24
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