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  1. Ünlü müzisyen Galip Kayıhan evinde ölü bulundu

ve barıştı

Geçen mart ayının ortasında ayrılık kararı aldığı açıklayan Victoria’s Secret meleği ve şarkıcı , sokaklarında el ele görüntülendi.

Gigi Hadid ve Zayn Malik barıştı

Dünyaca ünlü model ile İngiliz şarkıcı 2 yıldır süren birlikteliklerini geçen mart ayının ortasında sona erdirmişti. Geçen mart ayının ortasında ayrılık kararı aldığı açıklayan Victoria's Secret mankeni ve şarkıcı Zayn Malik arasındaki buzlar eridi. Zayn Malik, geçtiğimiz gün Gigi Hadid'in evine girerken objektiflere takıldı.

Hadid ile Malik, 2016 yılında "Pillowtalk" isimli klibinin çekimlerinde tanışıp ilişki yaşamaya başlamışlardı.

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  • 01 Mayıs 2018, Salı 15:42
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