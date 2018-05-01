Gigi Hadid ve Zayn Malik barıştı

Dünyaca ünlü model Gigi Hadid ile İngiliz şarkıcı Zayn Malik 2 yıldır süren birlikteliklerini geçen mart ayının ortasında sona erdirmişti. Geçen mart ayının ortasında ayrılık kararı aldığı açıklayan Victoria's Secret mankeni Gidi Hadid ve şarkıcı Zayn Malik arasındaki buzlar eridi. Zayn Malik, geçtiğimiz gün Gigi Hadid'in evine girerken objektiflere takıldı.
Hadid ile Malik, 2016 yılında "Pillowtalk" isimli klibinin çekimlerinde tanışıp ilişki yaşamaya başlamışlardı.
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