Milyonların sevgilisi EDHO yeni bölümüyle nefesleri kesecek. Eşkıya Dünyaya Hükümdar olmaz 101'inci son bölüm fragmanı yayınlandı. EDHO 101'inci son bölümünde neler oluyor? ATV'nin sevilen dizisi EDHO'nun 101'inci bölüm fragmanınıda ortalık karışıyor.
Duyduklarının ardını arkasını soruşturmadan soluğu galeride alan Şahin Ağa, istemeden Reşit'in oyununa alet olmuş, Çakırbeyliler ve dostlarının tuzağa düşmesine sebebiyet vermiştir. Bir kez daha düşman namlusunun ucunda kalan Hızır'ın artık ihtiyacı olan tek şey bir mucizedir. Diğer tarafta Fikret pusuya düşmüştür. Tek hamleyle herkesi bitirmeyi amaçlayan Reşit'in planı tıkır tıkır işlerken Fikret'in düştüğü pusudan sağ kurtulması çok zordur. Tüm dengeleri değiştirmeye yönelik yapılan bu ince hesapların arkasında büyük bir güç olduğu şüpheleri kuvvetlenirken, yaşanan çatışmaların ardından oklar yine Ünal Kaplan'ı işaret edecektir.
İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 101'inci son bölüm fragmanı ...
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) 101'inci son bölüm fragmanı yayınlandI! EDHO 101'inci bölüm fragmanı izle
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yine nefes kesecek. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 101. bölüm izle... EDHO 101. bölüm izle... Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 101. bölüm fragmanı izle... EDHO 101. bölüm fragmanı izle...
Milyonların sevgilisi EDHO yeni bölümüyle nefesleri kesecek. Eşkıya Dünyaya Hükümdar olmaz 101'inci son bölüm fragmanı yayınlandı. EDHO 101'inci son bölümünde neler oluyor? ATV'nin sevilen dizisi EDHO'nun 101'inci bölüm fragmanınıda ortalık karışıyor.
- Ünlü müzisyen Galip Kayıhan evinde ölü bulundu
- Seren Serengil Yaşar İpek’e sordu: Emin misin Yaşar?
- Berk Oktay'ın eşi yeniden hacklendi!
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.