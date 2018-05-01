Deniz Seki, Seren Serengil ve Yaşar İpek'in nişan törenine, aşk yaşadıkları konuşulan Murat Karabova'yla katıldı.
Deniz Seki aşkını ilan etti
Etiketler: Deniz Seki , Seren Serengil , Yaşar İpek , Murat Karabova
Deniz Seki, Seren Serengil ve Yaşar İpek'in nişan törenine, aşk yaşadıkları konuşulan Murat Karabova'yla katıldı.
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