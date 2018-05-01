;
Yol Durumu
  1. Çek bir selfie

ve , için başvurdu

ve ’ın, Yeşilçam’ın unutulmaz filmlerinden “”yı yeniden çekmek için ’e başvurduğu, ancak iki komedyenin de ''Hayır'' yanıtı aldığı ortaya çıktı.

Gökbakar ve Yılmaz, Tosun Paşa için başvurdu

'nin iki önemli komedyeni ve gözünü Yeşilçam'a, üstelik de aynı filme dikti. İki ünlü oyuncunun, Kartal Tibet'in yönettiği, Kemal Sunal, Şener Şen, Adile Naşit, Müjde Ar ve Ayşen Gruda'nın rol aldığı 1976 yapımı ""yı yeniden çekme talebiyle 'e başvurduğu ortaya çıktı. Ancak iki girişimden de sonuç çıkmadı.

FERDİ EĞİLMEZ ''HAYIR'' DEDİ
Şahan Gökbakar'ın yeni "Recep İvedik"e başlamadan önce Tosun Paşa'yı çekme talebini değerlendiren Ferdi Eğilmez, babası 'in filmlerinin yeni versiyonuna sıcak bakmadığı gerekçesiyle söz konusu teklifi kibarca reddetti. Cem Yılmaz'ın da aynı taleple Ferdi Eğilmez'in kapısını çaldığı, ancak onun da "Hayır" yanıtı aldığı öğrenildi.

Etiketler: , , , , ,
  • 01 Mayıs 2018, Salı 10:26
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ