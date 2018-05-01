Biricik samuray

spor tutkunu olan eşidur durakbilmiyor. Yaptığı ağırantrenmanlarla adındansöz ettirenmodacı, savunma sporuolanile de hemmeditasyon yapıp hemde dövüş teknikleriniöğreniyor.günhocasıbirlikteyapanünlü tasarımcı, buanları da instagram'datakipçileriyle paylaştı.kılıçla verdiğipoz iseesprisi yaptırdı.