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Biricik samuray

Biricik samuray
Mazhar Alanson'un spor tutkunu olan eşi Biricik Suden, dur durak bilmiyor. Yaptığı ağır antrenmanlarla adından söz ettiren 54 yaşındaki modacı, savunma sporu olan Taiji ile de hem meditasyon yapıp hem de dövüş tekniklerini öğreniyor.



Önceki gün hocası Esat Ataç ile birlikte Taiji yapan ünlü tasarımcı, bu anları da instagram'da takipçileriyle paylaştı. Suden'in kılıçla verdiği poz ise "Son Samuray Biricik" esprisi yaptırdı.
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