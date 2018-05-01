Biricik samuray

Mazhar Alanson'unspor tutkunu olan eşiBiricik Suden, dur durakbilmiyor. Yaptığı ağırantrenmanlarla adındansöz ettiren 54 yaşındakimodacı, savunma sporuolan Taiji ile de hemmeditasyon yapıp hemde dövüş teknikleriniöğreniyor.
Önceki günhocası Esat Ataç ilebirlikte Taiji yapanünlü tasarımcı, buanları da instagram'datakipçileriyle paylaştı.Suden'in kılıçla verdiğipoz ise "Son SamurayBiricik" esprisi yaptırdı.
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