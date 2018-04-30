;
Yol Durumu
  1. Özcan Deniz baba oldu! Sosyal medyadan böyle duyurdu: Geldi mucizem

diyetle 7 kilo verdi

Ekranda kilolu çıkmaktan rahatsız olan , diyet yaptı.

Nurgül Yeşilçay diyetle 7 kilo verdi

Fazla kilolarından şikayet eden kamera karşısında iyi görünmek için sıkı bir diyete girerek 7 kilo verdi. Nurgül Yeşilçay 2 aydır da kick boks yapıyor.

KÖPEKBALĞINDAN KREM
Öte yandan, yüzüne botoks yaptırdığı için pişman olan Nurgül Yeşilçay, bu kez doğal ürünlere yöneldi. Cildine herhangi bir müdahale yaptırmak istemeyen oyuncu, köpekbalığı karaciğerinden elde edilen krem kullanmaya başladı.

Etiketler:
  • 30 Nisan 2018, Pazartesi 10:45
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR tüm yazarlar