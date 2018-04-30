Nurgül Yeşilçay diyetle 7 kilo verdi

Fazla kilolarından şikayet eden Nurgül Yeşilçaykamera karşısında iyi görünmek için sıkı bir diyete girerek 7 kilo verdi. Nurgül Yeşilçay 2 aydır da kick boks yapıyor.

KÖPEKBALĞINDAN KREM

Öte yandan, yüzüne botoks yaptırdığı için pişman olan Nurgül Yeşilçay, bu kez doğal ürünlere yöneldi. Cildine herhangi bir müdahale yaptırmak istemeyen oyuncu, köpekbalığı karaciğerinden elde edilen krem kullanmaya başladı.