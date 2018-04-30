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'dan sahnede

Oyuncu , 'Mıknatıs' isimli tek kişilik gösterisinin ardından geçen hafta nikah kıydığı eşi 'a sahnede evlenme teklif etti.

Ünlü oyuncudan sahnede evlenme teklifi

'deki Apartman Sahne'de sahnelediği 'Mıknatıs' oyunu sonrası sürpriz yapan , 'a izleyiciler önünde evlenme teklif etti.

Bugüne kadar birçok dizi ve sinema filminde rol alan Oğuz, eşiyle aralarında çok fazla ortak nokta olduğunu ve kasım ayında eşiyle tanıştıklarını belirterek, "Geçen perşembe günü evlendik ama evlenme teklif edememiştim. Ben sahne adamıyım kendimi bildim bileli sahnedeyim. Evlilik teklifi için de bundan daha güzel bir yer olamazdı" açıklamasında bulundu.

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  • 30 Nisan 2018, Pazartesi 15:55
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