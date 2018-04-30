Kadıköy'deki Apartman Sahne'de sahnelediği 'Mıknatıs' oyunu sonrası sürpriz yapan Umut Oğuz, Sevilay Oğuz'a izleyiciler önünde evlenme teklif etti.





Bugüne kadar birçok dizi ve sinema filminde rol alan Oğuz, eşiyle aralarında çok fazla ortak nokta olduğunu ve kasım ayında eşiyle tanıştıklarını belirterek, "Geçen perşembe günü evlendik ama evlenme teklif edememiştim. Ben sahne adamıyım kendimi bildim bileli sahnedeyim. Evlilik teklifi için de bundan daha güzel bir yer olamazdı" açıklamasında bulundu.