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'tan olay sözler: O terzi kadını masana oturtma!

Modacı , katıldığı nişan töreninde olay çıkardı. Ünlü modacı, meslektaşı ve şarkıcı 'yi hedef aldı.

Nur Yerlitaştan olay sözler: O terzi kadını masana oturtma!
, önceki akşam düzenlenen sunucu ile şarkıcı Yaşar İpek'in nişan törenine katıldı.

Uçankuş'un haberine göre; 62 yaşındaki modacı, nişan töreni çıkışı Seda Sayan'ın eski 'nin yeni sevgilisi olan Murat Karabova'ya tepki gösterdi. Yerlitaş, meslektaşı için Karabova'ya "Seninle hiç konuşmayacağım. Ben sana dedim ki o terzi karıyı masana oturtma!" ifadelerini kullandı.



Nur Yerlitaş'ın, Saraçoğlu'nun ardından hedefinde ise şarkıcı Deniz Seki vardı. Modacı, Deniz Seki için "Banane Deniz kim ya? Senin hayatına Deniz mi girdi?" sözleriyle veryansın etti.
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  • 30 Nisan 2018, Pazartesi 14:44
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