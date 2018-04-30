Müzik kariyeri ve Türkiye gündemi hakkında Günaydın'a açıklamalarda bulunan ünlü şarkıcı Ebru Yaşar, 24 Haziran'da yapılacak seçimlerde Cumhur İttifakı'nı destekleyeceğini belirtti.
Ebru Yaşar: 24 Haziran'da cumhur ittifakına oy vereceğim
24 Haziran'da yapılacak seçimler için rengini belli eden Ebru Yaşar, "Cumhur ittifakını destekliyorum" dedi.
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