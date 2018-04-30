Tat kaçıran yoruma ayar

Şarkıcı Berkay'ın eşi Özlem Ada Şahin, geçen sene doğan kızları Arya için önceki gün bir mevlit düzenledi. Mevlitte tercih ettiği kıyafet mini olduğu için eleştirilen ünlü model, bunu yazan takipçisine "İşinize bakın" ayarı verdi.
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Etiketler: Özlem Ada Şahin , Berkay
- 30 Nisan 2018, Pazartesi
- Gazete
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