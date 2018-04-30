;
Yol Durumu
  1. Baba espri!
  2. Kermes hatırası

Tat kaçıran yoruma ayar

Tat kaçıran yoruma ayar
Şarkıcı 'ın eşi Özlem Ada Şahin, geçen sene doğan kızları Arya için önceki gün bir mevlit düzenledi. Mevlitte tercih ettiği kıyafet mini olduğu için eleştirilen ünlü model, bunu yazan takipçisine "İşinize bakın" ayarı verdi.
Etiketler: ,
  • 30 Nisan 2018, Pazartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR tüm yazarlar