Seren Serengil Yaşar İpek'in annesini ve kız kardeşini nişanında istemedi

"Yaşar İpek'in annesi ve kız kardeşi nişana katılmıyor" haberine Seren Serengil'den Instagram'da cevap niteliğinde yorum geldi.

"BEN ÖYLE İSTEDİM"

Bir takipçisi Seren Serengil'in fotoğrafının altına, "E kaynanan görümcen gelmiyormuş" yorumuna "Evet ben istemedim geçerli nedenlerim vardı öyle uygun gördük" cevabını verdi.





Bir ayrıldılar bir barıştılar derken, Seren Serengil ve Yaşar İpek evlilik yolunda ilk adımı bugün atıyor. Yaşar İpek, Seren Serengil'i evinden almaya gitti. Seren Serengil, o anları Instagram hesabından paylaştı!

Seren Serengil paylaştığı bu fotoğrafa ''Mutluluğun tarifi yok. Beni almaya gelmiş sevgili'' notunu düştü.

İlişki sözleşmesinden sonra aralarındaki problemleri halleden Seren Serengil ile Yaşar İpek sürpriz bir kararla evlenmeye karar vermişti.

Yaşar İpek, Kıbrıs'ta çıktığı sahnede Seren Serengil'e herkesin önünde evlilik teklifinde bulunmuştu.