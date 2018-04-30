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Yol Durumu
  1. Aşkın Roma'nını yeniden yazdılar
  2. Kaya gibi!

Sonunda !

Çalkantalı bir ilişki yaşayan çiftin, sonunda evleneceği konuşuluyor.

Sonunda nikah!
2017'den beri birlikte olduğu rapçi Travis Scott'tan yaklaşık 2 ay önce bir kız bebek sahibi olan Kylie Jenner, sonunda muradına eridiyor. Sevgilisinin evliliğe yanaşmaması yüzünden sıkıntılı günler geçiren ABD'li yıldız, önceki gün Kaliforniya'da görüntülendi. Parmağında pırlantalarla süslü gösterişli bir alyans olan 'ın sonunda masasına oturacağı iddiaları, Amerika'da gündem yarattı.



(Alyansıyla ilk kez)

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  • 30 Nisan 2018, Pazartesi
  • Gazete
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