2017'den beri birlikte olduğu rapçi Travis Scott'tan yaklaşık 2 ay önce bir kız bebek sahibi olan Kylie Jenner, sonunda muradına eridiyor. Sevgilisinin evliliğe yanaşmaması yüzünden sıkıntılı günler geçiren ABD'li yıldız, önceki gün Kaliforniya'da görüntülendi. Parmağında pırlantalarla süslü gösterişli bir alyans olan Kylie Jenner'ın sonunda nikah masasına oturacağı iddiaları, Amerika'da gündem yarattı.
(Alyansıyla ilk kez)
(Alyansıyla ilk kez)
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