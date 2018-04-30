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baba oldu! dan böyle duyurdu: Geldi mucizem

Mart ayında, bir süredir birlikte olduğu ile dünya evine giren şarkıcı ve oyuncu , baba olduğuna dair müjdeyi hesabından verdi. 45 yaşındaki Özcan Deniz, kendisinden 20 yaş küçük Feyza Aktan (25) ile sade bir nikâhla dünyaevine girmişti. Mart ayında gerçekleşen bu nikahta 7.5 aylık hamile olan Feyza Aktan pazar akşamı doğum yaptı. Deniz bu haberi sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Bebeği, parmağını tutarken çekilmiş kareye duygusal bir not düşen Özcan Deniz; “Geldi mucizem…Tarifi zor duygular içindeyim” yazdı. İşte o fotoğrafı…


​ÖZCAN DENİZ BABA OLDU
1,5 ay önce hamile sevgilisi ile evlenen ünlü oyuncu , dün akşam baba oldu. Deniz, bebeğinin elinin fotoğrafını "Geldi mucizem" notuyla paylaştı.
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  • 30 Nisan 2018, Pazartesi 10:06
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