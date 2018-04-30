Sosyetik modacı Siren Ertan ile işadamı aşkı Ersin Kayalar, önceki gün Bodrum'da dünyaevine girdi. İşadamının geçtiğimiz yıl satın alıp yazlık olarak kullandığı Ada Hotel'de kıyılan nikaha iş, cemiyet ve sanat dünyasından çok sayıda ünlü isim katıldı. Kayalar'la 3 yıllık aşkını nikah masasına taşıyan Ertan, düğünden bir gece önce ise hacker şoku yaşadı. instagram hesabı hack'lenen modacı, bunun üzerine 'Siren Ertan Kayalar' adıyla yeni bir hesap açtı.
O artık Kayalar
Siren Ertan ve Ersin Kayalar, Bodrum’da evlendi. Ertan, düğün sonrası ‘Kayalar’ soyadıyla instagram’da hesap açtı
Etiketler: Siren Ertan , Ersin Kayalar , düğün , sosyete , moda
- 30 Nisan 2018, Pazartesi
- Gazete
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