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O artık Kayalar

ve , Bodrum’da evlendi. Ertan, sonrası ‘Kayalar’ soyadıyla instagram’da hesap açtı

O artık Kayalar
Sosyetik Siren Ertan ile işadamı aşkı Ersin Kayalar, önceki gün Bodrum'da dünyaevine girdi. İşadamının geçtiğimiz yıl satın alıp yazlık olarak kullandığı Ada Hotel'de kıyılan nikaha iş, cemiyet ve sanat dünyasından çok sayıda ünlü isim katıldı. Kayalar'la 3 yıllık aşkını nikah masasına taşıyan Ertan, düğünden bir gece önce ise hacker şoku yaşadı. instagram hesabı hack'lenen modacı, bunun üzerine 'Siren Ertan Kayalar' adıyla yeni bir hesap açtı.


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  • 30 Nisan 2018, Pazartesi
  • Gazete
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