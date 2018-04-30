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Yol Durumu
  1. Sonunda nikah!
  2. İhanet golü

gibi!

Kaya gibi!
Amerikalı oyuncu Lea Michele, uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Zandy Reich'ten evlilik teklifi aldı. Önceki gün aşkının taktığı tek taşıyla instagram'da poz verip evleneceğini duyuran güzel oyuncunun, 4 karatlık yüzüğü olay yarattı. 'in yüzüğü için "Tek taş değil kaya" esprisi yapıldı.

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  • 30 Nisan 2018, Pazartesi
  • Gazete
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