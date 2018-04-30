Amerikalı oyuncu Lea Michele, uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Zandy Reich'ten evlilik teklifi aldı. Önceki gün aşkının taktığı tek taşıyla instagram'da poz verip evleneceğini duyuran güzel oyuncunun, 4 karatlık yüzüğü olay yarattı. Lea Michele'in yüzüğü için "Tek taş değil kaya" esprisi yapıldı.
Kaya gibi!
Etiketler: kaya , Lea Michele , tektaş
- 30 Nisan 2018, Pazartesi
- Gazete
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