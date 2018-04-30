"Ufak Tefek Cinayetler" dizisinde Oya karakterini canlandıran Gökçe Bahadır, rolü gereği denize girdi. Deniz suyu sıcaklığının 11 derece ölçüldüğü İstanbulKilyos sahilinde suya giren oyuncu zor anlar yaşadı.
Gökçe Bahadır deniz sezonunu erken açtı
Deniz suyu sıcaklığının 11 derece ölçüldüğü Kilyos’ta denize giren Gökçe Bahadır çekimleri titreyerek tamamladı.
"Ufak Tefek Cinayetler" dizisinde Oya karakterini canlandıran Gökçe Bahadır, rolü gereği denize girdi. Deniz suyu sıcaklığının 11 derece ölçüldüğü İstanbulKilyos sahilinde suya giren oyuncu zor anlar yaşadı.
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