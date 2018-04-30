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deniz sezonunu erken açtı

Deniz suyu sıcaklığının 11 derece ölçüldüğü Kilyos’ta denize giren çekimleri titreyerek tamamladı.


"Ufak Tefek Cinayetler" dizisinde Oya karakterini canlandıran , rolü gereği denize girdi. Deniz suyu sıcaklığının 11 derece ölçüldüğü İstanbulKilyos sahilinde suya giren oyuncu zor anlar yaşadı.
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  • 30 Nisan 2018, Pazartesi 16:58
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