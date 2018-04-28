Şarkıcı ve sunucu Seda Sayan, şiddetli karın ağrısı nedeniyle apar topar hastaneye gitti.
Ünlü şarkıcının apandisit ameliyatı geçirdiği öğrenildi.
Sosyal medya hesabından da fotoğraf paylaşan Sayan, 'apar topar hastanedeyiz' notunu düştü.
Seda Sayan ameliyata alındı
Seda Sayan sosyal medya hesabından serum takılı fotoğrafını paylaşarak, 'apar topar hastanedeyiz' dedi. Seda Sayan'ın ameliyata alındığı öğrenildi
Şarkıcı ve sunucu Seda Sayan, şiddetli karın ağrısı nedeniyle apar topar hastaneye gitti.
Etiketler: seda sayan , ameliyat
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