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a alındı

sosyal medya hesabından serum takılı fotoğrafını paylaşarak, 'apar topar hastanedeyiz' dedi. Seda Sayan'ın a alındığı öğrenildi

Ünlü sanatçı hastaneye kaldırıldı!

Şarkıcı ve sunucu , şiddetli karın ağrısı nedeniyle apar topar hastaneye gitti.

Ünlü şarkıcının apandisit ı geçirdiği öğrenildi.

Sosyal medya hesabından da fotoğraf paylaşan Sayan, 'apar topar hastanedeyiz' notunu düştü.

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  • 28 Nisan 2018, Cumartesi 22:37
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