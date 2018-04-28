Hem suçlu hem güçlü

Hadise hakkında Bodrum’da işlettiği plajın mülk sahipleri tarafından haciz işlemi başlatılmıştı. Hadise, ablasının 200 bin liralık borcu nedeniyle ikinci kez hacizlik oldu. Ünlü şarkıcı Hadise borcun kısa zamanda ödeneceğini taahhüt ederek haczi durdurdu.