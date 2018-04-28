Son haftalarda maddi sıkıntıda olduğu haberleriyle gündeme gelen Hadise, geçtiğimiz gün ise Akaretler'deki ofisine giden haciz memurları nedeniyle şoke olmuştu. Bodrum'daki 'La Plaj' isimli beach club'ü de belediye tarafından ruhsatsız olduğu gerekçesiyle yıkılan ünlü popçu, tüm bu iddialar karşısında sessiz kaldı.
GÜLDÜREN SAVUNMA!
Bodrum'daki plajının mülk sahibinden terzisine kadar birçok kişiye borcu olduğu konuşulan ünlü şarkıcı yerine beklenen açıklamayı ablası Hülya Açıkgöz yaptı.
Hadise'nin kliplerini yurt dışındaki kliplerden kopyalayan hatta bununla da yetinmeyip kardeşinin eski sevgilisi Sinan Akçıl'la polemiğe giren abla Açıkgöz, yaptığı savunmayla ise "Hem suçlu, hem güçlü" dedirtti. Bodrum'daki La Plaj'la Hadise'nin hiçbir bağının olmadığını söyleyen Hülya Açıkgöz, "Kardeşim, plajda sadece sahne bedeli karşılığında konser vermiştir" diyerek güldürdü. Mülk sahibine borcu olmadığını iddia eden abla Açıkgöz, "2017 yazında işletmemde tehditler altında zorla senet imzalatıldığının haberi neden yapılmıyor?" diyerek de yeni bir iddiayı ortaya attı. Haciz haberlerinin 'kadına şiddet' olduğunu söyleyen Hülya Açıkgöz, devlet ve polisin yanında olmadığını iddia ederek tepki çekti. Belçika doğumlu Açıkgöz'ün haciz haberlerini örtbas etmek için böyle çirkin ifadelerde bulunması takipçilerinden büyük tepki çekti.
LA PLAJ TARİ H OLDU
Hülya Açıkgöz, "La Plaj'ı bu sene açmama kararı aldım. Onlarca ekmek yiyen insanın ekmeği ile oynayanların Allah yanına kâr bırakmaz! Ben tehditlere boyun eğmem! Allah'tan başka da kimseye ihtiyaç duymam" dedi.
GÜLDÜREN SAVUNMA!
Bodrum'daki plajının mülk sahibinden terzisine kadar birçok kişiye borcu olduğu konuşulan ünlü şarkıcı yerine beklenen açıklamayı ablası Hülya Açıkgöz yaptı.
Hadise'nin kliplerini yurt dışındaki kliplerden kopyalayan hatta bununla da yetinmeyip kardeşinin eski sevgilisi Sinan Akçıl'la polemiğe giren abla Açıkgöz, yaptığı savunmayla ise "Hem suçlu, hem güçlü" dedirtti. Bodrum'daki La Plaj'la Hadise'nin hiçbir bağının olmadığını söyleyen Hülya Açıkgöz, "Kardeşim, plajda sadece sahne bedeli karşılığında konser vermiştir" diyerek güldürdü. Mülk sahibine borcu olmadığını iddia eden abla Açıkgöz, "2017 yazında işletmemde tehditler altında zorla senet imzalatıldığının haberi neden yapılmıyor?" diyerek de yeni bir iddiayı ortaya attı. Haciz haberlerinin 'kadına şiddet' olduğunu söyleyen Hülya Açıkgöz, devlet ve polisin yanında olmadığını iddia ederek tepki çekti. Belçika doğumlu Açıkgöz'ün haciz haberlerini örtbas etmek için böyle çirkin ifadelerde bulunması takipçilerinden büyük tepki çekti.
LA PLAJ TARİ H OLDU
Hülya Açıkgöz, "La Plaj'ı bu sene açmama kararı aldım. Onlarca ekmek yiyen insanın ekmeği ile oynayanların Allah yanına kâr bırakmaz! Ben tehditlere boyun eğmem! Allah'tan başka da kimseye ihtiyaç duymam" dedi.
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