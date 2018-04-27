Ünlü şarkıcı Hadise ikinci kez hacizlik oldu
Hadise hakkında Bodrum’da işlettiği plajın mülk sahipleri tarafından haciz işlemi başlatılmıştı. Hadise, ablasının 200 bin liralık borcu nedeniyle ikinci kez hacizlik oldu. Ünlü şarkıcı Hadise borcun kısa zamanda ödeneceğini taahhüt ederek haczi durdurdu.
Etiketler: Hadise , Hülya Açıkgöz , Bodrum , borç
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