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Ünlü şarkıcı ikinci kez hacizlik oldu

hakkında ’da işlettiği plajın mülk sahipleri tarafından haciz işlemi başlatılmıştı. Hadise, ablasının 200 bin liralık borcu nedeniyle ikinci kez hacizlik oldu. Ünlü şarkıcı Hadise borcun kısa zamanda ödeneceğini taahhüt ederek haczi durdurdu.


'da işlettiği plajın mülk sahipleri tarafından hakkında haciz işlemi başlatılan , ablasının 200 bin liralık borcu nedeniyle ikinci kez hacizlik oldu.
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  • 27 Nisan 2018, Cuma 12:58
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