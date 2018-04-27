Usta tiyatrocu Burak Sergen'in 1999 yılında evlendiği meslektaşı Işıl Sergen'den boşandığı öğrenildi. Cansın isimli bir çocukları olan çiftin anlaşmalı olarak sessiz sedasız yollarını ayırdığı belirtildi.
Burak Sergen ve 19 yıllık eşi Işıl Sergen boşandı
Ünlü oyuncu Burak Sergen ve eşinden kötü haber geldi. Burak-Işıl Sergen çiftinin 19 yıllık evliliği tek celsede sona erdi. 57 yaşındaki ünlü oyuncu Burak Sergen, 1999 yılında evlendiği meslektaşı ile yollarını ayırdı. Cansın isminde bir çocukları olan Burak Sergen ve Işıl Sergen çifti sessiz sedasız boşandı
Usta tiyatrocu Burak Sergen'in 1999 yılında evlendiği meslektaşı Işıl Sergen'den boşandığı öğrenildi. Cansın isimli bir çocukları olan çiftin anlaşmalı olarak sessiz sedasız yollarını ayırdığı belirtildi.
Etiketler: Burak Sergen , Işıl Sergen
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