;
Yol Durumu
  1. Hadise'ye ikinci haciz şoku

ve 19 yıllık eşi boşandı

Ünlü oyuncu ve eşinden kötü haber geldi. Burak- çiftinin 19 yıllık evliliği tek celsede sona erdi. 57 yaşındaki ünlü oyuncu Burak Sergen, 1999 yılında evlendiği meslektaşı ile yollarını ayırdı. Cansın isminde bir çocukları olan Burak Sergen ve Işıl Sergen çifti sessiz sedasız boşandı

Magazin dünyasını sarsan ayrılık!


Usta tiyatrocu 'in 1999 yılında evlendiği meslektaşı 'den boşandığı öğrenildi. Cansın isimli bir çocukları olan çiftin anlaşmalı olarak sessiz sedasız yollarını ayırdığı belirtildi.
Etiketler: ,
  • 27 Nisan 2018, Cuma 14:30
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ