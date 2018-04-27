Yakında atv'de başlayacak olan 'Kocaman Ailem' adlı dizinin çekimleri geçtiğimiz günlerde başladı. Hakan İnan'ın yönettiği, senaryosunu Nuray Uslu, Şeyda Delibaşı, Aylin Eren ve Nergiz Herdem İnce'nin kaleme aldığı dizide Levent Ülgen, Emre Karayel, Özge Özder, Aksel Bonfil, Çağla Demir, Özlem Türkad, Çağrı Çıtanak ve Buse Arslan Akdeniz rol alıyor.
Yaz aylarına damga vurmaya hazırlanan, unutulmaya yüz tutan kültürel değerlerimizi hatırlatacak dizinin yapımcısı ise yayınlandığı iki sezonda seyirciyi ekran başına kilitleyen 'Kocamın Ailesi' dizisinin de yapımcısı Banu Akdeniz. Herkesin kendisinden bir şeyler bulacağı 'Kocaman Ailem', aile olmanın güzelliğini ve aşkı evinizde hissetmenizi sağlayacak.
İŞADAMININ VİCDAN MUHASEBESİ ORTALIĞI KARIŞTIRACAK
Pastırma ve sucuk fabrikası sahibi olan 'Hulusi'nin vicdan muhasebesiyle başlayan 'Kocaman Ailem'in konusu kısaca şöyle: 'Hulusi' (Levent Ülgen), geçirdiği kaza sonucu ölümün soğuk nefesini ensesinde hisseder ve bunların başına neden geldiğine dair bir vicdan muhasebesine girişir.
Geçmişte kalplerini kırdığından ve bu sebeple ahlarını aldığını düşündüğü üç kadını bulması için oğlu gibi sevdiği 'Demir'i (Aksel Bonfil) görevlendirir.
'Hulusi'nin sadece helalleşmek için yeniden bir araya geldiği üç kadından üç çocuğu olduğunu öğrenmesiyle artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır.
Yaz aylarına damga vurmaya hazırlanan, unutulmaya yüz tutan kültürel değerlerimizi hatırlatacak dizinin yapımcısı ise yayınlandığı iki sezonda seyirciyi ekran başına kilitleyen 'Kocamın Ailesi' dizisinin de yapımcısı Banu Akdeniz. Herkesin kendisinden bir şeyler bulacağı 'Kocaman Ailem', aile olmanın güzelliğini ve aşkı evinizde hissetmenizi sağlayacak.
İŞADAMININ VİCDAN MUHASEBESİ ORTALIĞI KARIŞTIRACAK
Pastırma ve sucuk fabrikası sahibi olan 'Hulusi'nin vicdan muhasebesiyle başlayan 'Kocaman Ailem'in konusu kısaca şöyle: 'Hulusi' (Levent Ülgen), geçirdiği kaza sonucu ölümün soğuk nefesini ensesinde hisseder ve bunların başına neden geldiğine dair bir vicdan muhasebesine girişir.
Geçmişte kalplerini kırdığından ve bu sebeple ahlarını aldığını düşündüğü üç kadını bulması için oğlu gibi sevdiği 'Demir'i (Aksel Bonfil) görevlendirir.
'Hulusi'nin sadece helalleşmek için yeniden bir araya geldiği üç kadından üç çocuğu olduğunu öğrenmesiyle artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır.
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