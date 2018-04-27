Koç sürprizi

Oğuzhan Koç'tan alkışlık hareket… Ünlü popçu, Lösemili Çocuklar Vakfı aracılığıyla önceki gün kanserle mücadele eden minik bir hayranının hayalini gerçekleştirdi. Popçu, şarkılarını çok beğenen ve kendisiyle tanışmak isteyen lösemili bir çocuğun doğum gününe katıldı. Karşısında popçuyu gören çocuk, sevinç çığlıkları attı.
Bebek'te bir teknede düzenlenen partide çocuklar için şarkılarını seslendiren Oğuzhan Koç, ardından da hayranlarıyla hatıra fotoğrafı çektirdi. Minik hayranına sürpriz yapan şarkıcı, "Kardeşimizin doğum gününde yanında olarak onun isteğini yerine getirdim. Onu mutlu ederek ben de çok mutlu oldum" dedi.
AYDIN HAMZA
Bebek'te bir teknede düzenlenen partide çocuklar için şarkılarını seslendiren Oğuzhan Koç, ardından da hayranlarıyla hatıra fotoğrafı çektirdi. Minik hayranına sürpriz yapan şarkıcı, "Kardeşimizin doğum gününde yanında olarak onun isteğini yerine getirdim. Onu mutlu ederek ben de çok mutlu oldum" dedi.
AYDIN HAMZA
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