Koç sürprizi

alkışlık hareket… Ünlüpopçuaracılığıyla öncekigün kanserle mücadeleeden minik bir hayranınınhayalini gerçekleştirdi.şarkılarını çokbeğenen ve kendisiyletanışmak isteyenkatıldı. Karşısındapopçuyu gören çocuk,sevinç çığlıkları attı.bir teknededüzenlenen partideçocuklar için şarkılarınıseslendirenardından da hayranlarıylahatıra fotoğrafı çektirdi.Minik hayranınasürpriz yapan şarkıcı,dedi.