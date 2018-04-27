Kaçamak hapsi!

Son günlerde Cem Yılmaz'ın adı Defne Samyeli ile anılırken ünlü komedyenin eski eşi Ahu Yağtu'dan da bir aşk haberi geldi. Yılmaz'la 2013'te boşandıktan sonra aşk hayatında sessizliğe bürünen güzel oyuncu, önceki akşam yeni sevgilisiyle Asmalımescit'te objektiflere yakalandı.
YOĞUN ÖNLEM!
Flaşların patlamasıyla şoke olan ikili, çağırdıkları VIP minibüse atlayıp izlerini kaybettirmeye çalıştı. Bir süre sahil hattında ilerleyen Yağtu ile gizemli sevgilisi, daha sonra Ulus'taki bir siteye giriş yaptı. Görüntülendiklerini fark eden ikili, yaklaşık yarım saat araç içinde gazetecilerin ayrılmasını bekledi. Araç içinde adeta hapis kalan Yağtu ile sevgilisi, sitenin güvenlik görevlilerini devreye soktu. İki görevli, görüntü almasını engellemeye çalıştı. Çabaları sonuçsuz kalan güvenlik görevlileri daha da ileri gitti.
TEHDİT SAVURDU
Bir görevli "Hemen gitmezseniz kötü şeyler olacak. Birazdan 6 kişi daha gelecek. O zaman görürsünüz" diyerek görevini yapmakta olan basın mensuplarına tehditler savurdu. Yağtu ile sevgilisi ise araç içinde bekleyip muhabirlerin güvenlik görevlileri tarafından tehdit edilmesine sessiz kaldı. İkili, gazetecilerin gittiğinden emin olunca binaya giriş yaparak VIP minibüsü gönderdi.
ARABADA YARIM SAAT
İkili, VIP minibüste gazetecilerin gitmesini bekledi.
Mekan çıkışı yeni sevgilisiyle yakalanan Yağtu, panikledi. O sırada oyuncunun kır saçlı aşkı, arkadaşıyla sohbetteydi.
DOĞAN SAVAŞ
YOĞUN ÖNLEM!
Flaşların patlamasıyla şoke olan ikili, çağırdıkları VIP minibüse atlayıp izlerini kaybettirmeye çalıştı. Bir süre sahil hattında ilerleyen Yağtu ile gizemli sevgilisi, daha sonra Ulus'taki bir siteye giriş yaptı. Görüntülendiklerini fark eden ikili, yaklaşık yarım saat araç içinde gazetecilerin ayrılmasını bekledi. Araç içinde adeta hapis kalan Yağtu ile sevgilisi, sitenin güvenlik görevlilerini devreye soktu. İki görevli, görüntü almasını engellemeye çalıştı. Çabaları sonuçsuz kalan güvenlik görevlileri daha da ileri gitti.
TEHDİT SAVURDU
Bir görevli "Hemen gitmezseniz kötü şeyler olacak. Birazdan 6 kişi daha gelecek. O zaman görürsünüz" diyerek görevini yapmakta olan basın mensuplarına tehditler savurdu. Yağtu ile sevgilisi ise araç içinde bekleyip muhabirlerin güvenlik görevlileri tarafından tehdit edilmesine sessiz kaldı. İkili, gazetecilerin gittiğinden emin olunca binaya giriş yaparak VIP minibüsü gönderdi.
ARABADA YARIM SAAT
İkili, VIP minibüste gazetecilerin gitmesini bekledi.
Mekan çıkışı yeni sevgilisiyle yakalanan Yağtu, panikledi. O sırada oyuncunun kır saçlı aşkı, arkadaşıyla sohbetteydi.
DOĞAN SAVAŞ
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