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Yol Durumu
  1. İbrahim Tatlıses 4. kez aday oluyor

: O partiye eşimle gittim

, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir partide üstü çıplak siyahi bir erkekle dans ettiği görüntülere açıklık getirdi.


Oyuncu gece eşi Emir İçgören'le arkadaşının ne katıldığını belirten Zeynep Beşerler, "Ağzı olan konuşuyor, benim için önemli değil.
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  • 26 Nisan 2018, Perşembe 14:11
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