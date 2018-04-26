Oyuncu gece eşi Emir İçgören'le arkadaşının doğum gününe katıldığını belirten Zeynep Beşerler, "Ağzı olan konuşuyor, benim için önemli değil.
Oyuncu Zeynep Beşerler: O partiye eşimle gittim
Oyuncu Zeynep Beşerler, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir partide üstü çıplak siyahi bir erkekle dans ettiği görüntülere açıklık getirdi.
Oyuncu gece eşi Emir İçgören'le arkadaşının doğum gününe katıldığını belirten Zeynep Beşerler, "Ağzı olan konuşuyor, benim için önemli değil.
Etiketler: Oyuncu Zeynep Beşerler , doğum günü
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