;
Yol Durumu
  1. Sen Anlat Karadeniz yine zirvede!

4. kez Milletvekili adayı oluyor

, 24 Haziran genel leri için ’den milletvekili aday adayı olacak. Tatlıses, aday adaylığı başvurusu avukatı aracılığıyla cuma günü partinin İl Başkanlığı’na yapacağı öğrenildi

İbrahim Tatlıses 4. kez aday oluyor
'den 3 kez milletvekili aday adayı olan ancak listeye girmeyi başaramayan , dördüncü kez şansını deneyecek.

BU SEFER ŞANLIURFA DEĞİL
Daha önce Şanlıurfa'dan milletvekili aday adayı olan Tatlıses, bu sefer 'den aday adayı olacak.

BAŞVURUYU CUMA GÜNÜ YAPACAK
Tatlıses'in aday adaylığı başvurusunu avukat tarafından cuma günü yapılacağı öğrenildi. Uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralanan ve uzun süre fizik tedavi gören Tatlıses, geçen yıl İzmir'e taşınmıştı. Tatlıses zamanının önemli bir bölümün Hatay semtindeki Tatlıses Kebap'ta geçiriyor.

Etiketler: , , , ,
  • 26 Nisan 2018, Perşembe 12:20
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ